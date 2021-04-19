طهران تعلق على تقارير بشأن مباحثات إيرانية سعودية في بغداد

علقت الخارجية الإيرانية، الاثنين، على التقارير الإعلامية التي تحدثت حول إجراء مباحثات إيرانية سعودية في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في: ” اطلعنا على تقارير إعلامية حول مباحثات إيرانية سعودية في بغداد، ثمة أنباء متضاربة بهذا الشأن”.

وأضاف المتحدث أن “ إيران رحبت دوما بالحوار مع المملكة العربية السعودية وتعتبر ذلك في صالح شعبي البلدين والسلام والاستقرار الإقليميين وهذا الموقف مستمر”.

وسبق أن نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن 3 مسؤولين أن بغداد استضافت جولة أولى من محادثات بين إيران والسعودية يوم 9 نيسان تناولت هجمات قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران من اليمن على السعودية.