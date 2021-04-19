خبير أمني: عمليات القصف الأخيرة تقف خلفها جماعات تابعة للامريكان

اكد الخبير الأمني صباح العكيلي , الاثنين , ان القصف الأخير الذي طال قاعدة بلد الجوية واربيل لاعلاقة له بالمقاومة العراقية والتي أعلنت رسميا عدم تبنيها لذلك , متهما جهات تابعة للامريكان ومن معهم بالقيام بعملية القصف الذي طال صلاح الدين واربيل .

وقال العكيلي في تصريح اوردته / المعلومة/، ان “عمليات القصف الأخيرة التي طالت قاعدة بلد الجوية ومطار أربيل ومنطقة كفري قد تبرأن منها فصائل المقاومة وادانتها ” .

وأضاف ان ” المؤشرات التحليلية لعمليات القصف الأخير تشير الى ان من قام بها وخطط لها هم الامريكان بتنفيذ جماعات تابعة لهم ومن معهم”, مبينا ان “المستفيد الأول من ذلك القصف قوات الاحتلال الأمريكي وذلك لتثبيت تواجده بحجة حماية العراق من الإرهاب”.

وكانت قاعدة بلد تعرضت الى قصف صاروخي أدى الى سقوط جريحين، بحسب خلية الاعلام الأمني وذلك بعد أيام قليلة من استهداف مطار أربيل الدولي.