النزاهة النيابية تكشف عن تورط وزراء حاليين بملفات فساد كبيرة

كشفت لجنة النزاهة النيابيَّة، الاثنين، عن صولة مرتقبة لمكافحة الفساد والحدّ منه في البلاد، بينما أشارت الى تورط وزراء بملفات كبيرة.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة كريم أبو سودة في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقيَّة (واع) إن “محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى صولة”، مشيراً إلى “وجود توجُّه بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته بجديَّة في جميع المؤسسات”.

وأضاف أبو سودة، أن “لجنة النزاهة في مجلس النوَّاب لديها ملفات كبيرة ستطال عدداً من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي علاوة على وزراء حاليين”.

وأشار الى أن “ملف الفساد كبير ويحتاج الى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام”.