نائب : الحكومة أثبتت فشلها في أدارة المنافذ الحدودية

أكد النائب بهاء الدين النوري، الاثنين، على وجود سياسة تمييز وأضحه في التعامل مع المنافذ الشمالية والجنوبية.

وقال النوري في تصريح صحفي أن “الحكومة أثبتت فشلها في إدارة ملف المنافذ بشكل واضح بعد زيارة الكاظمي الى الأقليم وتصريحه بأن تكون واردات المنافذ الشمالية تحت تصرف الحكومة المركزية وهذا لم يحدث منذ عام “.

وأوضح النوري، أن واردات المنافذ الجنوبية ترجع الى المركز منذ فتحها في حين تسيطر حكومة الاقليم على مجمل واردات المنافذ الشمالية”، مبيناً أن “المنافذ الجنوبية غير معمرة ولا توجد عناية حكومية لتطويرها”.