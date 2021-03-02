وصول الطائرة العراقية المحملة بـ50 ألف جرعة من اللقاح الصيني

وصلت الى مطار بغداد، الثلاثاء، الطائرة العراقية المحملة بلقاحات مضادة لفايروس كورونا تبرعت بها الصين.

وقال مصدر صحفي إن الطائرة العراقية المحملة باللقاحات المضادة لفايروس كورونا وصلت قبل قليل مطار بغداد قادمة من الصين.

واتفق وزير الصحة حسن التميمي مع السفير الصيني على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل.

واللقاح الصيني هو هدية الشعب الصيني الى الشعب العراقي البالغة 50 الف جرعة تم تحميلها بطائرات خاصة تابعة للقوة الجوية العراقية حسب اعلان للسفارة الصينية.