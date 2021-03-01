اشتباك بالكراسي والاحذية بين النائب احمد الجبوري والنائب زياد الجنابي

الحلبوسي ي.

افاد مصدر صحفي ان اشتباكا بالكراسي والاحذية اندلع بين النائبين احمد الجبوري ( ابو مازن ) وزياد الجنابي داخل جلسة مجلس النواب .

واوضح المصدر ان الاشتباك اندلع بين النائبين دفع بعناصر الامن الى التدخل لفض الاشتباك وتطويقه

مشيرا الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد غادر جلسة البرلمان بعد مشاجرة بين النائبين المذكورين

واضاف المصدر ان سبب المشاجرة جاء بسبب ملفات الفساد الكبيرة في محافظة صلاح الدين