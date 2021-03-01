المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم : امريكا قررت زيادة اعداد الناتو قبل قصف مطار اربيل

كشف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الاثنين، عن وجود خطة امريكية مسبقة لزيادة عديد قوات حلف الناتو في العراق قبل قصف مطار اربيل، مبينا ان امريكا تسيطر على الاجواء بشكل تام وهي تراقب جميع تحركات القيادات العراقية.

وقال الاعسم في تصريح صحفي ان “مفاوضات زيادة جنود حلف الناتو في العراق هو قرار امريكي اتخذ قبل قصف مطار اربيل”،

مشيرا الى “وصول 4000 جندي من تحالف الناتو بعد عدة ايام الى العراق واتخاذ قرار المشاركة وتعزيز تلك القوات لا يتخذ بهذاالعجل وهو قرار دولي يتخذ في عدة اشهر”.

وأوضح ان “تقرير قصف المطار يؤشر الى ان استهدافه جرى عن بعد 7 كيلو متر ما يبرء ساحة الحشد والفصائل العراقية من تلك الهجمات ويلقي الضوء على جهات مستفيدة من الحادث”.

وأشار الاعسم إلى أن “الولايات المتحدة الامريكية تسيطر وبشكل تام على الاجواء العراقية وهي تراقب جميع القيادات العراقية والقطعات العسكرية وهي تعلم جيدا من قصف المطار”