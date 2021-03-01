بعد بيان الحشد.. نواب يتحركون لبلورة موقف ضد العدوان الأميركي

اكد عضو لجنة الامن والدفاع عن تحالف الفتح كريم عليوي , الاثنين , ان التأكيد الذي خرجت به هيئة الحشد الشعبي الضربة الامريكية كانت داخل الأراضي العراقية سيكون لنواب تحالف الفتح داخل لجنة الامن والدفاع تحرك جدي.

وقال عليوي في تصريح صحفي ان ” بيان هياة الحشد الشعبي الذي اكد فيه بوقوع الجريمة الامريكية الأخيرة التي طالت مواقع الحشد الشعبي من خلال لجنة امنية تخصصية من قبل وزارة الدفاع والوزارات الأمنية التي اثبتت بالدلائل الدامغة وقعها داخل الأراضي العراقية وجب علينا القيام بتحرك فوري داخل لجنة الامن والدفاع للتحقيق ومحاسبة المقصرين , فضلا عن اتخاذ موقف اتجاه العدوان الأمريكي السافر ” .

وأضاف ان ” نواب الفتح سيطالبون بمعرفة التفاصيل الكاملة والتحقق من الأشخاص والجهات المتورطة في تزويد العداوان الأمريكي بالمعلومات لغرض محاسبتهم باقسى العقوبات وفق القانون ” , مبينا ان ” التحرك سيكون ردا على الموتورين الذين ينكرون الحقيقة ممن ليس لهم أي صلة بالمواطنة” .

وكانت هيئة الحشد الشعبي أكدت في بيان، مساء امس الاحد، أن المقاتلين الذين استهدفهم القصف الأميركي لم يكونوا في عمق الاراضي السورية عكس ما قالته رواية القوات الامريكية المعتدية بل كانوا ضمن خط الدفاع العراقي.