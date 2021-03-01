احباط محاولة تهريب دراجات نارية مخالفة للضوابط في البصرة

اعلنت الهيئة العامة الكمارك، اليوم الاثنين، افشال محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة في محافظة البصرة.

وقال اعلام الهيئة في بيان ان "موظفي كمرك بوابة البصرة تمكن من احباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة كانت مخفية خلف ارسالية اطارات مخالفة للضوابط والتعليمات".

واضاف البيان انه "تم الضبط من قبل موظفي الكمارك و بالتعاون مع جهاز الامن الوطني و هيئة المنافذ الحدودية وبمساندة شرطة الكمارك".