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مسؤول منظمة بدر في الانبار : الأميركان يسهلون دخول وخروج الدواعش في الانبار


اتهم مسؤول منظمة بدر في محافظة الانبار قصي الانباري، الاثنين، القوات الأميركية المتواجدة في قاعدة عين الأسد  بتسهيل دخول وخروج عناصر “ داعش” الاجرامي، معتبرا أن القوات الاميركية تسعى لزعزعة الامن في المحافظة.

وقال الانباري في حوار إن “ القوات الاميركية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار تراقب الدواعش وتسهل عملية دخولهم وخروجهم”.

وأضاف أن “ما يحدث في المناطق الغربية هو بسبب القوات الاميركية لادخال عصابات داعش الى المحافظة”، مشيرا إلى أن “ القوات الاميركية تسعى لزعزعة الامن في المحافظة”.

وكانت لجنة العلاقات النيابية دعت، امس الاحد، وزارة الخارجية الى التحرك الدولي ورفع دعاوى دولية تجاه الضربات التي تنفذها اميركا في العراق، مبينة حق العراق بتحريك تلك الملفات. 

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