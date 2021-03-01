مجلس القضاء الاعلى يكشف عن عملية نوعية اطاحت باحد الارهابيين الخطرين في الغزالية ببغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (1 آذار 2021)، تفاصيل القبض على الإرهابي المكنى "أبو الحسن القريشي" في منطقة الغزالية ببغداد، وما ضبط بحوزته من وثائق ومقاطع مصورة أثناء مشاركته ضد القوات الأمنية.

وقالت صحيفة القضاء في عددها الجديد : إن "في عملية نوعية وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص ألقت القوات الأمنية القبض على المجرم الارهابي (خ . د) المكنى بابو الحسن القريشي بداره الواقعة في العاصمة بغداد بعدما ضبطت بحوزته جهاز موبايل يحتوي على شريحتين يستخدمها للتواصل مع عصابات داعش الإرهابية لانجاز مهامهم".

وأضافت، أنه "بعد إلقاء القبض عليه تم تفريغ جهاز الموبايل ليتبين احتواؤه على مقطع فيديو للمجرم الإرهابي وصور لمحادثات في مواقع التواصل الاجتماعي مع التنظيم الإرهابي، مع صورة له وهو يرتدي زي عصابات داعش الإرهابية مع نسخة ملونة من كتاب التزكية للعمل بصفة معلم في ديوان التعليم التابع لداعش إضافة إلى صور فوتوغرافية لعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي الداعشي المسؤولين عليه".