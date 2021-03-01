الأخبار

مجلس القضاء الاعلى يكشف عن عملية نوعية اطاحت باحد الارهابيين الخطرين في الغزالية ببغداد


كشف مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (1 آذار 2021)، تفاصيل القبض على الإرهابي المكنى "أبو الحسن القريشي" في منطقة الغزالية ببغداد، وما ضبط بحوزته من وثائق ومقاطع مصورة أثناء مشاركته ضد القوات الأمنية.

وقالت صحيفة القضاء في عددها الجديد : إن "في عملية نوعية وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص ألقت القوات الأمنية القبض على المجرم الارهابي (خ . د) المكنى بابو الحسن القريشي بداره الواقعة في العاصمة بغداد بعدما ضبطت بحوزته جهاز موبايل يحتوي على شريحتين يستخدمها للتواصل مع عصابات داعش الإرهابية لانجاز مهامهم".

وأضافت، أنه "بعد إلقاء القبض عليه تم تفريغ جهاز الموبايل ليتبين احتواؤه على مقطع فيديو للمجرم الإرهابي وصور لمحادثات في مواقع التواصل الاجتماعي مع التنظيم الإرهابي، مع صورة له وهو يرتدي زي عصابات داعش الإرهابية مع نسخة ملونة من كتاب التزكية للعمل بصفة معلم في ديوان التعليم التابع لداعش إضافة إلى صور فوتوغرافية لعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي الداعشي المسؤولين عليه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول منظمة بدر في الانبار : الأميركان يسهلون دخول وخروج الدواعش في الانبار
مجلس القضاء الاعلى يكشف عن عملية نوعية اطاحت باحد الارهابيين الخطرين في الغزالية ببغداد
الحشد والجيش يواصلان لليوم الثاني العملية الأمنية لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى
النائب محمد البلداوي : الجريمة الاميركية بحق الحشد تقف خلفها خيانة لمسؤولين عراقيين
النائب عن بدر عباس الزاملي : : اميركا تبحث عن ذرائع لادامة تواجدها في العراق وانتهاك سيادته
الكشف عن تورط عنصر تابع لحزب البارزاني بمحاولة اغتيال نائب في السليمانية
شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين بقضايا خطف
هيئة "الحشد الشعبي" تكشف تفاصيل القصف الأمريكي وتحذر من تطورات مستقبلية خطيرة
الصحة: غداً يبدأ تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا
سماحة المرجع الديني الكبير السيد مُحمد سَعيد الحكيم ( دام ظله ) يعزي بوفاة العلامة السيد علي عبد الحكيم الصافي ( رحمه الله).
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك