النائب محمد البلداوي : الجريمة الاميركية بحق الحشد تقف خلفها خيانة لمسؤولين عراقيين

اوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ان الجريمة الاميركية بحق الحشد الشعبي تقف خلفها خيانة لبعض المسؤولين العراقيين، لافتا الى ان الحكومة لم يصدر منها اي موقف بشأن رجال الحشد الذين استشهدوا جراء الهجمة الاميركية.

وقال البلداوي في حديث صحفي ان “التصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين العراقيين توحي ان هناك خيانة وراء استهداف قطعات الحشد الشعبي والتي ثبت انها داخل العراق وليست في سورية كما ادعته الادارة الاميركية”.

واضاف ان “افراد الحشد الشعبي المسجلين لدى الدولة لابد ان يصدر بحقهم موقف من الحكومة ازاء هذه الجريمة والرد عليها واستهداف اميركا المتكرر للحشد الشعبي والقوات الامنية ومقراتها”.

وبين ان “الحكومة لابد ان تساءل عن الهجمات الاميركية التي طالت الحشد الشعبي في اكثر من مرة، من دون اي موقف يذكر لردع الجانب الاميركي ازاء استمرار هذه الجرائم”.