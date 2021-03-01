النائب عن بدر عباس الزاملي : : اميركا تبحث عن ذرائع لادامة تواجدها في العراق وانتهاك سيادته

بين النائب كتلة بدر البرلمانية عباس الزاملي ان اميركا تبحث عن ذرائع لانتهاك سيادة العراق وتنفيذ مخططاتها والابقاء على قواتها داخل البلاد وزيادة اعدادها.

وقال الزاملي في حديث صحفي، ان “اميركا حاولت وعلى مدى عامين، زيادة عدد قواتها في العراق ومواصلة انتهاك سيادته متخذة ذرائع واهية للتدخل في شؤونه”.

واضاف ان “اميركا اتخذت من استهدافات الخضراء واربيل حجة لتنفيذ مخططاتها ضد العراق، وادامة بقاء قواتها وزيادة اعدادها، على الرغم من ان هذا الامر يجب ان يكون بيد العراق”.

وبين ان “محاولات اميركا لخلق التوتر داخل العراق، يأتي ضمن مخططها الهادف الى عدم استقلالية البلد واعتماده على قواته العسكرية في بسط الامن ومحاربة الارهاب”.