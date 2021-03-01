الكشف عن تورط عنصر تابع لحزب البارزاني بمحاولة اغتيال نائب في السليمانية

كشفت كتلة المستقبل الكردستانية في مجلس النواب، الاثنين، عن هوية منفذ عملية الاغتيال الفاشلة ضد عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الدكتور غالب محمد علي الاسبوع الماضي.

وقال النائب عن الكتلة سركوت شمس الدين في بيان ان “السلطات الامنية في محافظة السليمانية حددت هوية المتهم بهذه المحاولة وهو “حميد صوفي درويش”احد عناصر قوات “رزكاري”التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ويسكن نفس المحافظة التي نفذ فيها تلك الجريمة”.

ودعا شمس الدين السلطات الامنية في المحافظة الى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم واصدار مذكرة القاء قبض والتحقيق معه لمعرفة الدوافع من هذه العملية والجهة التي تقف خلفه واحالته الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل”.