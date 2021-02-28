الامن النيابية: صمت الحكومة على الضربات الاميركية مخجل ويثير الاستفهام

وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، موقف الحكومة تجاه الضربات الاميركية على عناصر الحشد في الحدود العراقية بالمخجل والمريب.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع نجمان في حديث صحفي ان “الضربة الاميركية نفذت داخل الاراضي العراقية وليس فقط الشريط الحدودي وانتهاك صارخ لكل الاعراف الدولية وسيادة العراق”.

واضاف ان “موقف الحكومة العراقية مخجل واهمال واضح للقضية”، مشيرا الى ان “صمتها مريب ويثير العديد من علامات الاستفهام”.

واوضح نجمان ان “القضية تتطلب استدعاء الجهات الحكومية ومعرفة اسباب الصمت المطبق للحكومة في ظل الانتهاكات الاميركية المستمرة واسباب عدم تطبيق القرار البرلماني باخراج تلك القوات من البلاد”