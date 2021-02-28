برلماني كردي يطالب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق باستهداف نواب المعارضة في الإقليم

طالب النائب عن حركة التغيير كاوه محمد، الأحد، بتشكيل لجنة برلمانية لكشف ملابسات الاستهداف الأخير الذي تعرض له نائب عن حركة الأمل الكردستانية المعارضة.

وقال محمد في حديث صحفي إن “الاعتداء الأخير الذي تعرض له النائب المعارض غالب يمثل اعتداء سياسيا ولم يكن صدفة، ويجب التحقيق بالحادث لآنه كان محاولة لاغتيال”.

وأضاف أن “جميع نواب المعارضة في إقليم كردستان يتعرضون للاستهداف لمجرد معارضتهم نهج الفساد والإجراءات البوليسية التي تقوم بها أحزاب السلطة في كردستان”.

وأشار إلى أنه “نخشى من تكرار الاستهدف على نواب آخرين، لذلك نطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق ومعرفة الجهة التي قامت بذلك الاستهداف وإدانتها وترك المجاملات السياسية”.

وتعرض النائب غالب محمد يوم الجمعة الماضية لطعن بالأسلحة البيضاء أمام منزلة في السليمانية، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.