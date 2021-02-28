أعلن جهاز الامن الوطني، الاحد، عن اعتقال ثلاثة متهمين باغتصاب وقتل طفلة شمالي بغداد.

وقال الامن الوطني في بيان انه "بناءً على تفعيل الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات الميدانية، استطاعت مفارز جهاز الامن الوطني في منطقة سبع البور من كشف جريمة اغتصاب وقتل طفلة في ربيعها السادس بعد ثلاث ساعات من العثور على جثتها داخل منزل قيد الانشاء".

وأضاف البيان أن "القوة تمكنت من القاء القبض وفق اوامر قضائية على الجناة الضالعين في الجريمة والبالغ عددهم ثلاثة متهمين؛ ومن خلال التحقيق الابتدائي تبين انهم استدرجوها وتعاقبوا على اغتصابها وقتلها"،

مشيرا الى أنه "جرى تدوين افادتهم اصوليا واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".