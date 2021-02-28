الصحة تحدد الفئات المستهدفة واليات تلقيحهم ضد كورونا

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الاحد، الفئات المستهدفة بلقاح فيروس كورونا والية تلقيحهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حديث صحفي ان "ان هذه الفئات تم تحديدهم من قبل خبراء الصحة العامة وهم الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا مثل الملكات الطبية والصحية بحكم عملهم والقوات الامنية والاعلامية وسيتم تلقيحهم بالتوازي".

واضاف البدر "ان كبار السن والمصابين بالامراض المزمنة سيكون لهم الافضلية في الحصول على اللقاح.