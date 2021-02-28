الصحة تصدر توضيحا حول لقاحات الصين المجانية

اصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن دفعة لقاحات الصين المجانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان إن "كل الدول التي تعاملت مع الصين كانت اولى الدفعات هي المقدمة من الحكومة الصينية والتي ستأتي بعدها طبعا و هي ضمن التعاقدات معها".

واضاف البدر أننا "ايضا نتوقع وصول الشحنات من كوفاكس خلال هذا الاسبوع او هذه الايام وسنعلن عن تفاصيل كوفاكس من ضمن الستة عشر مليون جرعة".

وبين المتحدث باسم وزراة الصحة انها "من ضمن التحالف الدولي للقاحات التي تعاقدنا عليها من ايلول الماضي".