القبض على 9 دواعش بعمليات امنية نُفذت في أربع محافظات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 9 دواعش في عمليات أمنية نفذت بأربع محافظات.

وقال رسول، في بيان إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وخلال العمليات النوعية والمهنية التي نفذها الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب والتي شملت مناطق مختلفة، تمكنت تشكيلات الجهاز وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، من القاء القبض على أحد بقايا عصابات داعـش في محافظة البصرة والذي شارك في عمليات إرهابية عدة ضد قواتنا الامنية".

وأضاف، ان "جهاز مكافحة الإرهاب القى القبض على ثلاثة إرهابيين يتخفون في الأحياء السكنية المدنية في كركوك" ، فيما اشار الى "القاء القبض على مطلوبين اثنين من عناصر عصابات داعـش الإرهابية في مُحافظة الأنبار ".

ولفت رسول ، الى ان "أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب اختتموا سلسلة عملياتهم التي نُفذت فجر الأحد بالقبض على ثلاثة إرهابيين في كنعوص جنوبي مدينة الموصل، ليصل عدد بقايا عصابات داعـش الذين تم القبض عليهم من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب إلى ٩ عناصر".