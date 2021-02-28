شرطة بابل: القبض على 40 متهما والعثور على 8 عبوات محلية الصنع

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، القبض على 40 متهما والعثور على 8 عبوات محلية الصنع في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ان "مفارز قيادة شرطة بابل نفذت فعاليات أمنية في عموم المحافظة أسفرت عن القبض على (40) متهماً بقضايا جنائية أبرزها الخطف والسرقات فضلاً عن مخالفات قانونية".

واضاف البيان ان " قوة مشتركة من قسم شرطة الرافدين ومركز شرطة المشروع وفوج الطوارئ الاول والاستخبارات والأمن الوطني معززة بمفارز مكافحة المتفجرات، تمكنت من العثور على (7) عبوات ناسفة موجهة محلية الصنع وعبوة اخرى بلاستيكية و(20) بطارية وفتيل كورتكس ومجموعة من الاسلاك وجدت مخبأة داخل حفرة تحت كتف أحد المبازل في منطقة العكير شمالي المحافظة".