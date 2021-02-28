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الصحة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال


كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال للايام القادمة.

وردا على سؤال احد الاعلاميين، هل الوزارة ستتجه الى تمديد حظر التجوال لاسبوعين اضافيين، قالت عضو الفريق الطبي الساند للوزارة ربى فلاح حسن، ان "حظر التجوال ستحدده اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

واضافت ان "تمديد حظر التجوال يعتمد على مستجدات الموقف الوبائي واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية هي من شئنها ان تحدد ذلك".

 

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