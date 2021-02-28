ذي قار.. الاسدي يوضح بشأن منصب المحافظ وزيارة البابا

اكد محافظ ذي قار المكلف رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، اليوم الاحد، استمرار الحوار مع اهالي الناصرية بشأن منصب المحافظ، فيما اعلن جاهزية المحافظة لزيارة البابا.

الاسدي قال في تصريح خلال زيارته مقر شرطة ذي قار، ان "الحوارات متواصلة مع أهالي الناصرية لاختيار من يرونه مناسبا لإدارة محافظتهم والخروج من الازمة الحالية"، مشددا "على عدم السماح لاحد بمصادرة حقوقهم".

واشار الاسدي الى "صدور توجيه بسحب عناصر مكافحة الشغب واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة في مدينة الناصرية لمنع اي تصادم بين القوات الامنية والمتظاهرين وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة " ، مؤكدا "تشخيص الخلل في الرؤية والاداء من قبل بعض الاجهزة الأمنية والعمل على تجاوز كل الاخطاء السابقة".

فيما كشف الاسدي عن "تخويل لقيادة الشرطة بنقل ومحاسبة من لا يؤدي واجباته بصورة تامة ومن لا ينفذ الاوامر الصادرة بمنع استخدام الرصاص الحي اثناء التظاهرات".

وفي ما يخص زيارة البابا الى ذي قار اكد الاسدي ان "الاستعدادات الرسمية جارية لترتيب الزيارة المنتظرة إلى مدينة اور التاريخية".