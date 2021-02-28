صحة الديوانية تعلن موقفها الوبائي لليوم الاحد

اعلنت دائرة صحة الديوانية، موقفها الوبائي لليوم الاحد 28-2-2021.
وقالت الدائرة في بيان، انه "تم اجراء 766 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، واثبت إصابة 175 منهم".
واضافت، انها "سجلت 196 حالة شفاء، فيما تم تسجل 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، موضحة ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة الديوانية كما يلي:
- عدد الاصابات: 22388
-عدد حالات الشفاء: 20227
-الوفيات: 438
-عدد الراقدين الكلي: 1723
- اعداد الراقدين في المستشفى: 61 شخص
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