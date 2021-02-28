صحة الديوانية تعلن موقفها الوبائي لليوم الاحد

اعلنت دائرة صحة الديوانية، موقفها الوبائي لليوم الاحد 28-2-2021.

وقالت الدائرة في بيان، انه "تم اجراء 766 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، واثبت إصابة 175 منهم".

واضافت، انها "سجلت 196 حالة شفاء، فيما تم تسجل 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، موضحة ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة الديوانية كما يلي:

- عدد الاصابات: 22388

-عدد حالات الشفاء: 20227

-الوفيات: 438

-عدد الراقدين الكلي: 1723

‏- اعداد الراقدين في المستشفى: 61 شخص