مع قرب زيارة البابا .. كورونا يصيب سفير الفاتيكان في العراق

اعلن سفير الفاتيكان في العراق ميتجا ليسكوفار، والذي يعد الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا فرنسيس، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا.

وقال سفير الفاتيكان رئيس الأساقفة، إنه "والعديد من الموظفين الآخرين في السفارة يخضعون للعزل الذاتي"، مشددا على ان "ذلك لن يؤثر على برنامج البابا، الذي يجري كما هو مخطط له".

ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق أربعة أيام إلى العراق خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من آذار المقبل.