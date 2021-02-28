الحشد الشعبي يطهر مساحات وقرى شمال خانقين

اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تطهير قرى في قضاء خانقين وفتح طرق نيسمية ، خلال العملية الامنية المشتركة التي انطلقت صباح اليوم بمحافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان، ان "قوات اللواء 28 للحشد الشعبي طهرت 17 كلم وامنت قريتي الدكات والكبية الكبيرة شمال خانقين في ديالى".

واشار البيان الى ان " هندسة اللواء 28 فتحت طرقا نيسمية بديلة لتقدم القطعات العسكرية نحو أهدافها المرسومة شمال خانقين في ديالى، مبينا ان "هذه الخطوة تكتيكا أمنيا لاقتحام مناطق شمال شرق ديالى بعد زرع عناصر داعش عبوات ناسفة ".