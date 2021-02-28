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عودة المرجع المفدى الشيخ محمد إسحاق الفياض إلى منزله في النجف الاشرف بعد تحسن حالته الصحية إثر إصابته بفايروس كورونا
وكالة انباء براثا
79
2021-02-28
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اللهم صل على محمد وال محمد
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