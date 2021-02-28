الاسدي يصدر توجيهات امنية لمعالجة الاوضاع في ذي قار

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بصدور توجيهات جديدة لمنع حدوث صدامات واحتكاك بين قوات الامن والمتظاهرين.

وقال مصدر امني نقلا عن المحافظ المكلف رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ، ان " الاخير امر بسحب قوات الشغب من الشارع وإستبدالها بقوات من الجيش والشرطة.

واضاف " ان الاجراء يهدف لمنع حدوث مصادمات مع المتظاهرين وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء".

هذا وتشهد محافظة ذي قار عمليات هرج ومرج تقوم بها مجموعة من المخريين التي تتنمي الى بعض الاحزاب الفاسدة في المحافظة اخترقوا المتظاهرين البسطاء الذين يطالبون بالخدمات مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف القوات الامنية بشكل كبير اصابات بعضهم بليغة اضافة الى سقوط جرحى في الطرف الاخر توزعت ما بين المخربين والمتظاهرين السذج .