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محمد توفيق علاوي: مايجري في ذي قار فتنة ويدعو الى حقن الدماء


 

دعا السياسي العراقي الدكتور محمد توفيق علاوي الى وأد الفتنة في ذي قار والتأكيد على حق المواطنين بالتعبير عن رأيهم بكافة الطرق السلمية.

وقال في بيان تلقته وكالة انباء براثا اليوم

إن الاحداث الاخيرة في محافظة ذي قار الحبيبة  والشهداء الذين قدموا دماءهم رخيصة على مذبح الحرية في سوح التظاهر فإن هذه الدماء عزيزة على كل عراقي وغالية  الثمن  ولا ينبغي ان تذهب سداً ؛ نطالب الجهات المدنية والعسكرية ورجال العشائر والحراك الشعبي باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوأد الفتنة  وحقن الدماء ؛ كما نطالب الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن الجهات المسؤولة والتأكيد على حق المواطنين بالتعبير عن رأيهم بكافة الطرق السلمية.

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