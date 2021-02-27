تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في ميسان

تمكنت قوة مشتركة، اليوم السبت، من تحرير مواطن مختطف والقاء القبض على خاطفيه في ميسان.

وزارة الداخلية اشارت في بيان الى ان "قوة مشتركة من قسم شرطة علي الغربي وفوج الطوارئ الخامس في ميسان حررت مواطنا مختطفا وتمكنت من القاء القبض على خاطفيه وضبط عجلتهم واسلحتهم".

واضاف البيان ، "ان العملية تمت بعد ورود معلومات عن قيام عصابة بتسليب أحد المواطنين كان يقود مركبته في منطقة السعدية ، لتتوجه القوة الى مكان الحادث وتطوقه وتتبادل إطلاق النار مع العصابة وتحاصرها قبل تحرير المواطن والقبض على منفذي الجريمة".