الفياض يستقبل وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني

أستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، وفداً رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.

وذكر بيان لمكتب الفياض ان "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقة بين المركز والإقليم وسبل تعزيزها بما ينسجم مع الدستور ومقتضيات المصلحة العامة".

واضاف " انه تم التشديد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين قوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في تبادل المعلومات الأمنية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمركز والإقليم".