على اثر زيادة الاصابات.. تحديد موعد لاستضافة مسؤولي الصحة في البرلمان

أعلنت خلية الأزمة النيابية، اليوم السبت، استضافة المسؤولين في وزارة الصحة لبحث تداعيات الجائحة بالتزامن مع الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة.

وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في بيان إنه "تقرر استضافة المسؤولين في وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل الساعة ١٢ ظهرا في مقر مجلس النواب".

واشار الموسوي الى ان "القرار جاء نظرا لتصاعد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة وصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي والكلي وكذلك موضوع توفير اللقاحات، ولاطلاع الشعب وممثليه على تفاصيل الأحداث".