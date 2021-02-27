وزير الخارجية فؤاد حسين يصل إلى طهران

وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف قال في بيان ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له وصل إلى طهران".

وكان المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف ، قد أعلن أمس الجمعة ، أن زيارة وزير الخارجية ستستمر يوما واحدا ، يُجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران.

وأضاف، أن "المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد".

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وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد قال خلال مقابلة خاصة عرضتها السومرية يوم أمس، إن "العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة"،

مضيفاً أن "من يطلق الصواريخ هم ارهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي"، موضحاً أن "ايران نفت صلتها بالهجمات التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد".