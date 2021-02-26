حملة تفتيش واسعة لملاحقة المطلوبين للقضاء في صلاح الدين

اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حملة تفتيش واسعة لملاحقة المتهمين المطلوبين للقضاء في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة لملاحقة المتهمين المطلوبين للقضاء".

واضاف البيان ان " المفارز تمكنت من إلقاء القبض على (٦)متهمين بمواد قانونية مختلفة وتودعهم التوقيف توزعت على اقضية الاسحاقي والضاوعية وبلد وسامراء والدجيل تمهيدا لإحالتهم الى القضاء".