الصحة النيابية تحدد موقفها من قانون مواجهة كورونا

أوضحت لجنة الصحة النيابية، الجمعة، موقفها من قانون مواجهة جائحة كورونا.

وذكرت اللجنة بحسب وكالة الانباء العراقية، ان”شركة فايزر اشترطت عدم وجود ملاحقة قانونية في حال ظهور أعراض جانبية للقاح”.

وأضافت اللجنة، أن “مجلس الوزراء صوت على قانون مواجهة كورونا وأرسله إلى مجلس النواب، ومن المستبعد التصويت على قانون مواجهة كورونا قبل تمرير قانون الموازنة”.

وأشارت إلى أن “قانون مواجهة كورونا ضروري، لإعطاء الضمانات لبعض الشركات من أجل استيراد هذا اللقاح”