النزاهة النيابية: 90% من الاموال العراقية المسروقة هربتها زعامات سياسية

اعلنت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن تشخيص 90% من الاموال المهربة خارج العراق، مبينة ان زعامات سياسية ومسؤولين من هربها خارجا.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي ان “لجنة النزاهة وبالتعاون مع الجهات الرقابية توصلت الى معلومات كبيرة بشان عمليات الفساد وتهريب الاموال خارج البلاد”.

واضاف ان “اللجنة توصلت الى حقيقة مفادها بان 75% من واردات العراق غير النفطية تذهب خلسة الى جيوب الفاسدين”، مشيرا الى ان “اغلب تلك الاموال تهرب الى خارج العراق”.

واوضح المياحي ان “اللجنة توصلت الى ما يقرب 90% من تلك الاموال والبلدان الموجودة فيها واسماء الشخصيات التي هربتها”، لافتا الى ان “اغلب تلك الشخصيات التي هربت الاموال ووضعتها ببنوك دولية هم جهات رفيعة المستوى وبمناصب عليا وزعامات سياسية”.