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الصحة تعلن تعاقدها على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا


أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تعاقدها على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا، مؤكدة أن الشحنات ستصل للعراق تباعاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، إن "وزارة الصحة والبيئة تعاقدت على ١٦ مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن تجهيزها سيبدأ خلال أيام"، مؤكداً أن "العراق دفع المبالغ اللازمة ومن خلال القنوات الرسمية والبالغة ١٦٩ مليون دولار الى مرفق كوفاكس".

وأضاف أن "العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر بايونتك وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية"، مشيراً الى أن "العراق تعاقد مع شركة سينوفارم الصينية وسيبدأ تجهيزه قريبًا بعد استكمال الإجراءات".

ولفت البدر الى أن "الوزارة ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة ضمن الشعب العراقي".

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