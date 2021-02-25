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القضاء يرهن مشاركة القضاة بالانتخابات بشرط


رهن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، ترشيح ‏القاضي وعضو الادعاء العام للانتخابات بشرط الاستقالة من المجلس.

وقاا إعلام القضاء في بيان، إن "المجلس ناقش ‏رغبة بعض القضاة واعضاء الادعاء العام المشاركة في الانتخابات المقبلة"،

مشيراً إلى أنه "بعد تدقيق نص ‏المادة (98) / ثانيا من الدستور التي نصت يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الانتماء الى ‏أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي، قرر المجلس الاشتراط على ‏القاضي وعضو الادعاء العام الراغب في الترشيح تقديم استقالته من مجلس القضاء الاعلى ومن ‏ثم له حرية الترشيح في الانتخابات".‎

وناقش المجلس، وفقا للبيان "الدعاوى الخاصة بالصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين وقرر تخويل ‏ رؤساء محاكم الاستئناف تسمية قضاة تحقيق وقضاة محاكم بداءة للتخصص في نظر تلك ‏القضايا اضافة الى عملهم‎.".

وحث القضاء، القضاة واعضاء الادعاء العام على "الالتزام بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يسيء لهم شخصيا وللمؤسسة القضائية ‏وامكانية مزاولة النشاط العلمي القضائي والقانوني عبر موقع مجلس القضاء الاعلى وصحيفة ‏القضاء‎".

 

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القضاء يرهن مشاركة القضاة بالانتخابات بشرط
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