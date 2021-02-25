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النائب عن صادقون فاضل الفتلاوي يدعو لبيان اسباب التلكؤ في توفير لقاح كورونا حتى اللحظة


انتقد النائب عن كتلة صادقون البرلمانية فاضل الفتلاوي، الخميس، حالة التلكؤ في توفير لقاء كورونا للمواطنين طيلة هذه الفترة، مشيرا الى اغلب دول العالم وبعضها العراق يقدم لها مساعدات اقتصادية باشرت بالجرعة الثانية من اللقاحات.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان "تأخير وصول لقاحات فيروس كورونا حتى اللحظة رغم كثرة المواعيد التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة الصحة، هو امر مستغرب ولم نجد له اي مبرر"،

مبينا ان "مجلس الوزراء منح التخصيصات المالية الكاملة ل‍وزارة الصحة لاستيراد تلك اللقاحات رغم هذا فان هنالك تلكؤ في وصولها الى العراق".

واضاف الفتلاوي، ان "اغلب دول العالم وبعضها من التي يقدم العراق لها مساعدات اقتصادية قد بدأت بتلقيح مواطنيها بالجرعة الثانية من اللقاح ، والعراق ترتفع فيه نسبة الإصابات وما زلنا لم نرى الوزارة تبدأ فعليا بتقديم اللقاحات"،

لافتا الى ان "هنالك قصور ينبغي تشخيصه من قبل وزارة الصحة والحكومة خاصة ان جميع الامكانيات متوفرة لدى العراق وهو امر مؤسف".

واكد انه "سيعمل على متابعة هذا الامر واسبابه بالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة البرلمانية بغية معرفة الأسباب الحقيقية لهذا التلكؤ ومن المسؤول عنه".

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النائب عن صادقون فاضل الفتلاوي يدعو لبيان اسباب التلكؤ في توفير لقاح كورونا حتى اللحظة
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