التربية تكشف عن مقترحين لاجراء امتحانات نصف السنة

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تقديم مقترحين اثنين لاجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي.

الوكيل الاداري لوزارة التربـية فلاح القيسي قال في تصريح ، ان "الوزارة قدمت مقترحين لغرض دراسـتهما من قبل المختصين ورفعهما الى خلية الازمة والتي تتضمن اجراء امتحانات المراحل الابتدائية حضوريا لتخصص كل مرحلة اسبوعا لإكمال امتحاناتهم وتليها مرحلة اخرى في أسبوع آخر".

واضاف، ان "الوزارة اقترحت ايضا ان تجرى امتحانات المراحل الثانوية عبر الانترنت لوجود تفاعل من قبل طلبة المتوسطة والاعدادية في التسجيل والدخول للمنصات الالكترونية، لاسـيما ان الوزارة تعتمد خلال فترة الحظر الصحي بث جميع الدروس الكترونيا والبث المباشر عبر فضائية العراق التربوية والمنصات الالكترونية".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد قررت، تعليق الدوام حضوريا في المدارس والجامعات واعتماد التعليم الالكتروني عن بعد ، ضمن جملة قرارات اعتمدتها للحد من تفشي فيروس كورونا.