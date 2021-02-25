شرطة كربلاء تعتقل امرأة لسرقتها 90 مليون دينار

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس،ضبط امرأة لسرقتها مبلغ 90 مليون دينار عراقي من إحدى الدور في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من القبض على امرأة وذلك لسرقتها مبلغ 90 مليون دينار عراقي من أحد المنازل بمنطقة حي اليرموك".

وبين البيان انه "تم ضبط المبلغ مع المتهمة قبل تحويله الى خارج المحافظة حيث اتخذت بحقها جميع الإجراءات القانونية اصوليا".