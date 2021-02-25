جهاز المخابرات يعتقل مسؤول مفارز التفخيخ لتنظيم داعش الارهابي في ابي غريب

اعتقل جهاز المخابرات الوطني العراقي مساء امس الأربعاء، مسؤول مفارز التفخيخ لتنظيم داعش الارهابي في غرب العاصمة بغداد والمكنى بـ"نمر بغداد"

وذكر جهاز المخابرات في بيان عن تمكن جهاز المخابرات العراقي من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى ب‍نمر بغداد، من خلال عملية خاطفة في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وأضاف البيان أن "نمر بغداد" هو نجل القيادي بداعش أحمد عبد الله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ فيما تسمى بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي".