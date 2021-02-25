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شرطة ميسان تعتقل عصابة اجرامية


أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم الخميس، عن تمكن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة المحافظة وبإشراف قائد الشرطة العميد (عبدالخضر جاسم محمد ) من إحكام قبضتها على عصابة بعد إعتراف المتهم الرئيسي على بقية أفرادها.

وأوضحت المديرية في بيان  أن "فريق مختص من قسم شرطة حطين وبإمرة مدير القسم العميد (كاظم زغير موسى) تمكن من إجراء التحري على بقية إفراد العصابة بعد إعتراف المتهم الرئيسي على بقية أفرادها، وبكمين محكم تكلل بالقبض على متهمين (إثنين) واعترفا بالتهم الموجهه إليهم". 

وأشارت المديرية إلى إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل". 

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