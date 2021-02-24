اجراءات العتبة الحسينية المقدسة ازاء الموجة الثانية من فيروس كورونا:

:o:إيقاف اقامة صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة والتجمعات
:o:إيقاف جميع المراسم العبادية والتجمعات مع رفع السجاد الموجود داخل الصحن الشريف ما عدا الموجود في باب قبلة الإمام الحسين (عليه السلام)
:o:سحب الكتب من المكتبات داخل الصحن الشريف واستبدالها بكتيبات صغيرة
:o:يفضل للزائر ان يصطحب معه (تربة الصلاة) وكتابه الخاص به
:o:تقليل عدد المنتسبين المتواجدين من خلال تخفيض الدوام الى (50%)
:o:الدعوة إلى ارتداء الكمامة وتقليل الاحتكاك والاقتراب والالتزام بالتباعد
:o:المصاب عليه مسؤولية شرعية فإذا كان يعرف بنفسه حاملاً للفيروس فعليه أن يلتزم بالوقاية والعلاج وأن يجنب الاخرين الاختلاط به
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