اجراءات العتبة الحسينية المقدسة ازاء الموجة الثانية من فيروس كورونا:

:o:إيقاف اقامة صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة والتجمعات

:o:إيقاف جميع المراسم العبادية والتجمعات مع رفع السجاد الموجود داخل الصحن الشريف ما عدا الموجود في باب قبلة الإمام الحسين (عليه السلام)

:o:سحب الكتب من المكتبات داخل الصحن الشريف واستبدالها بكتيبات صغيرة

:o:يفضل للزائر ان يصطحب معه (تربة الصلاة) وكتابه الخاص به

:o:تقليل عدد المنتسبين المتواجدين من خلال تخفيض الدوام الى (50%)

:o:الدعوة إلى ارتداء الكمامة وتقليل الاحتكاك والاقتراب والالتزام بالتباعد

:o:المصاب عليه مسؤولية شرعية فإذا كان يعرف بنفسه حاملاً للفيروس فعليه أن يلتزم بالوقاية والعلاج وأن يجنب الاخرين الاختلاط به