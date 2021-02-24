الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في الشعلة

أطاحت مفارز جهاز الأمن الوطني بعصابة لتجارة المخدرات بمنطقة الشعلة شمال غربي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لاعلام الجهاز "بناء على معلوماتٍ استخبارية ومتابعة ميدانية ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على عصابة لتجارة المخدرات مؤلفة من شخصين بمنطقة الشعلة غربي بغداد بعد استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف ان القوة "ضبطت بحوزة أفراد العصابة {3 كغم من مادة الحشيش، و89 غرام من مادة الكرستال، و2500 حبة مخدرة نوع كبتاكون، علاوة على ادوات تعاطي، فضلاً عن بندقية نوع بمبكشن}".

ولفت البيان الى انه "جرى تدوين أقوالهما أصولياً وإحالتهما الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".