الأزمة النيابية تعلن وصول قانون "مواجهة كورونا" إلى البرلمان

أعلنت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، وصول قانون "مواجهة جائحة كورونا فايروس" إلى البرلمان لغرض التصويت عليه.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي، في بيان إن "قانون مواجهة جائحة كورونا المرسل من قبل مجلس الوزراء سيصل اليوم، إلى مجلس النواب لاقراره والتصويت عليه باسرع وقت ممكن، من أجل الشروع بالبدء بحملة التلقيح ضد الجائحة وحسب طلب منظمة الصحة العالمية اسوة بجميع دول العالم".

فيما يلي نص وثيقة قانون مواجهة جائحة كورونا: