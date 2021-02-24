محلل سياسي : : بارزاني الذي يدعي الديمقراطية عليه ان يرضخ للاغلبية لتمرير الموازنة

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الموازنة ستمرر داخل البرلمان في حال قام مسعود بارزاني بحلحلة الامور مع المركز، خاصة انه يدعي الديمقراطية وبالتالي يتوجب عليه الرضوخ من اجل تمريرها.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “الساسة الكرد وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني وشخص مسعود بارزاني وولده مسرور الذين لطالما تشدقوا بتمسكهم بالدستور، يجب ان يرضخوا لاحدى متبنيات الدستور الا وهو الديمقراطية اي سيادة قرار الاغلبية والقبول بالحكم في تمرير الموازنة المالية”.

وشدد على اهمية ان يقبل كل من يمشي في ركاب البارزاني بهذا الحكم، وبالتالي تطبيق احدى اسس الدستور الذي طالما صدعوا رؤوس العراقيين بتشدقهم به وادعائهم بتمسكهم ببنوده.

وبين ان “من المستغرب سكوت غالبية الكتل السياسية سيما تلك التي تدعي الانتماء للوسط والجنوب ومدن الحرمان عن حديث مسرور بارزاني الذي استفز به شعب العراق بقوله بان كردستان لا يمكن ان تسلم سعر قطرة نفط واحدة الى بغداد وطالبها باثبات وطنيتها امام شعبها المحروم وهي مقبلة على انتخابات يقال انها مبكرة.