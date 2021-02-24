القبض على عصابة تقوم بسرقة المحال التجارية ومتهم آخر بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد

اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة تقوم بسرقة المحلات التجارية ومتهم آخر بتجارة الأعضاء البشرية في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام الغزالية تمكنت من إلقاء القبض على (عصابة) مكونة من أربعة متهمين تقوم برصد المحلات التجارية، ومكاتب العقار وسرقتها".

وبينت المديرية إن "عملية القبض جاءت بعد توفر معلومات عن أفراد العصابة وبعد التأكد تم إلقاء القبض على المتهمين جميعا وايداعهم التوقيف استنادا لأحكام المادة ٤٤٣ ق.ع تمهيدا لإحالتهم الى المحكمة المختصة".

وتابعت ان "مفارز مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ألقت القبض على متهم وفق أحكام المادة (١٨) من قانون زراعة الأعضاء البشرية لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وايداعه التوقيف على ذمة القضية".

واوضحت ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".