صحة البصرة تعلن عن تسجيل 808 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

اعلنت دائرة صحة البصرة عن تسجيل المحافظة 808 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة الدكتور تحسين النزال في تصريح ان الاصابات المسجلة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وهو ارتفاع متوقع للموجة الثانية التي يمر بها العراق وكذلك موازية لاعداد الفحوصات التي تجرى يومياً والتي تلامس الخمسة الاف فحص يومياً.

واضاف ان صحة البصرة سترسل اليوم 50 عينة الى مختبرات وزارة الصحة في العاصمة بغداد من اجل اجراء الفحوصات الخاصة بسلالة الجديدة وننتظر وصول النتائج خلال اسبوع. وتابع ان المحافظة لم تسجل سوى 10 اصابات بالسلالة الجديدة للفيروس.

وفيما يتعلق بالمتشافين قال النزال بأن نسبتهم قليلة ولا يتجاوز عددهم 145 متشافي في الوقت ذاته لم تسجل المحافظة اي حالة وفاة لهذا اليوم