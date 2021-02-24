ايقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في نينوى

اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاربعاء، تمكنها من إيقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة نينوى.

الشرطة ذكرت في بيان، انها "احبطت في عمليتين منفصلتين حالتي ابتزاز لفتاتين في نينوى" ، مبينة ان "الفتاتين تعرضتا لتهديد وابتزاز بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع إحداهما لدفع مبلغ مليون ونصف المليون دينار، والأخرى لرغبات المبتز الدنيئة".

واضافت، ان "الشرطة المجتمعية استطاعت مواجهة المبتزين بأدلة تورطهما بالجريمة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين".